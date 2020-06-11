COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции RusCable Live 11/06/2020 #Людиновокабель с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Происшествия

200 домов остались без воды и света в поселке Першино Металлургического района Челябинска

200 домов остались без воды и света в поселке Першино Металлургического района Челябинска

11 июня 2020, 10:59
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
157

В ночь на 11 июня в поселке Першино произошло аварийное отключение электричества. Причиной оказалось повреждение кабельной линии, проходящей под землей. В итоге 200 домов остались без света и воды, ведь водоснабжение идет через скважины.

Как рассказали в администрации Челябинска, а также в МУП «КОММЕТ», которые заведуют электросетями Металлургического района, на данный момент ведутся восстановительные работы.

«В 1:20 ночи произошло повреждение кабельной линии. Было аварийное отключение электричества. Сейчас ведутся работы по поиску повреждения. Затем начнутся восстановительные работы», — сообщили в МУП «КОММЕТ».

В редакцию «Первого областного» обратился один из жителей пострадавших домов Сергей. Он рассказал, что ситуация с повреждением электросетей у них происходит не в первый раз.

«Кабель старый, весь в муфтах. Его также обрывало в ноябре 2017 года. Мы тогда на три дня оставались без света, воды и отопления, так как газовые котлы без электричества не работают. Каждый год авария происходит на этом кабеле, менять его никто не хочет. Я сам проезжал утром территорию, но никаких работ не ведется», — сообщил Сергей.

Жители Першино также боятся, что в зимний период времени электросети вновь повредятся, и они также останутся без света и тепла. На данный момент повреждение еще не нашли и сроки восстановления подачи электричества не ясны.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: 1obl.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
Ливень затопил подстанцию, но энергетики
В Тайшете задержали работников завода за кражу кабеля на полмиллиона рублей
В Адыгее раскрыта серия краж энергооборудования на 700 тыс. рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live 11/06/2020 #Людиновокабель
+