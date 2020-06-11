Компания «Гематех» («дочка» ООО «Гемамед») организует производство медизделий для стомированных пациентов по офсетному контракту с мэрией Москвы на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Печатниках. Предприятие площадью 2,1 тысячи кв. м будет возведено в 2021 году, к 2022 году в нем будет создано не менее 20 рабочих мест. Контракт на развертывание производства стоимостью 8,585 млрд рублей был заключен в декабре 2019 года.

При этом «Гематех» получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» еще в марте 2019 года, до фактического заключения офсетного контракта.

«Присвоение статуса резидента компании «Гематех» дает возможность пользоваться всеми преференциями и ежегодно экономить до 47% на налогах и прочих обязательных платежах. Снижение налоговой нагрузки позволит компании перенаправить средства на проведение дополнительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это создаст дополнительные условия для вывода на рынок уникальной и конкурентноспособной высокотехнологичной продукции», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Гематех» создано в августе 2018 года и является 100% «дочкой» ООО «Гемамед» – дистрибьютора медизделий, поставляющего линейку кало- и уроприемников производства датской Coloplast. В 2019 году «Гемамед» стала единственной компанией, подавшей заявку на участие в открытом конкурсе на заключение офсетного соглашения по поставке медизделий для стомированных льготников, проживающих в Москве.

Департамент здравоохранения Москвы 23 декабря заключил с компанией десятилетний контракт на 8,585 млрд рублей. Победитель должен за три года вложить не менее 1 млрд рублей в модернизацию или создание производства МИ для стомированных пациентов, а также расходных материалов и комплектующих. Взамен мэрия с 2022 по 2029 год закупит у «Гемамеда» 29,8 млн таких медизделий.

На момент заключения контракта компанией «Гемамед» владели Константин Севрюгин (34%), Алексей Немцев (33%) и Елена Юдина (33%). С 20 февраля 2020 года 80% компании получило ООО «Форсети», в котором по 25% принадлежит тем же лицам и еще четверть – Павлу Режцу. Остальные 20% «Гемамеда» теперь принадлежат «Фармстандарт-Медтехнике», совместному предприятию «Фармстандарта» Виктора Харитонина и швейцарской DGM.

ОЭЗ «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок (Технополис «Москва» в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью 206,8 га. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализованы более 140 компаний, в том числе предприятие ООО «КИТ», выпускающее медицинские маски.

