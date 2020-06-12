Страны-члены Экономического сообщества стран Западной Африки (Economic Community of West African States, ECOWAS) при участии Энергетического пула Западной Африки (West African Power Pool, WAPP) поставили цель завершить в 2023 г. проект строительства трансграничного соединения North Core Project, которое соединит электрические сети Нигерии, Нигера, Бенина и Буркина-Фасо. Проект North Core Project разрабатывается энергетическими компаниями Communauté Electrique du Bénin (Бенин), Transmission Company of Nigeria (Нигерия), Société Nationale d'Electricité du Burkina Faso (Буркина-Фасо) и Société Nigerienne d'Electricité (Нигер).

Проект включает строительство ВЛ 330 кВ протяженностью 875 км из Нигерии до Буркина-Фасо через Нигер с ответвлением в Бенин, из которых 62 км пройдет по территории Нигерии, 420 км – Нигера, 381 км – Буркина-Фасо и 12 км – Бенина. Кроме того, в каждой стране будут построены ПС 330 кВ, причем в Нигере будет сооружено две ПС. Проектом также предусматривается электрификация сельских районов, расположенных в радиусе 5 км от трассы будущей ЛЭП, установку системы диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA) и волоконно-оптических систем. В настоящее время проведена Оценка воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС), к концу 2020 г. планируется завершить процесс закупок оборудования и материалов. Стоимость проекта составляет около $ 570 млн, из которых $ 412 млн будут предоставлены Всемирным банком (World Bank), $ 116,3 млн – Африканским банком развития (African Development Bank, AfDB), а остальная сумма будет выделена французским государственным Агентством развития (Agence Française de Développement, AFD) и правительством Нигерии. ЕС профинансирует работы по электрификации сельских районов вдоль трассы будущей ЛЭП. Финансирование ТЭО проекта будет осуществлено из фондов Нового партнерства для развития Африки (New Partnership Africa’s Development, NEPAD).

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission