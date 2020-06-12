Компания Power Europe TV приглашает специалистов в области производства, распределения и передачи электроэнергии принять участие в 12-м ежегодном европейском саммите по энергетическим системам Power Europe 2020, который пройдет с 30 по 2 декабря 2020 года в Праге (Чехия).

Тематика мероприятия:

передача и распределение электроэнергии;

исследования генераторов;

управление рисками энергетического сектора;

цифровая трансформация;

низкоуглеродистая энергетика;

новые рынки электроэнергии.

Регистрация участников: ссылка.

Более подробная информация саммите доступна на сайте мероприятия по ссылке.