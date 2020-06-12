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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем принять участие в 12-м ежегодном европейском саммите по энергетическим системам Power Europe 2020

Приглашаем принять участие в 12-м ежегодном европейском саммите по энергетическим системам Power Europe 2020

12 июня 2020, 10:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, Power Europe
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания Power Europe TV приглашает специалистов в области производства, распределения и передачи электроэнергии принять участие в 12-м ежегодном европейском саммите по энергетическим системам Power Europe 2020, который пройдет с 30 по 2 декабря 2020 года в Праге (Чехия).

Тематика мероприятия:

  • передача и распределение электроэнергии;
  • исследования генераторов;
  • управление рисками энергетического сектора;
  • цифровая трансформация;
  • низкоуглеродистая энергетика;
  • новые рынки электроэнергии.

Регистрация участников: ссылка.

Более подробная информация саммите доступна на сайте мероприятия по ссылке.

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