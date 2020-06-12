Может ли сенат США остановить газопровод Германии из России
12 июня 2020, 10:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, Power Europe
Отрасль: Электроэнергетика
Компания Power Europe TV приглашает специалистов в области производства, распределения и передачи электроэнергии принять участие в 12-м ежегодном европейском саммите по энергетическим системам Power Europe 2020, который пройдет с 30 по 2 декабря 2020 года в Праге (Чехия).
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Регистрация участников: ссылка.
Более подробная информация саммите доступна на сайте мероприятия по ссылке.
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