COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции RusCable Live 11/06/2020 #Людиновокабель с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

"Женщины в энергетике" Великобритании приглашают принять участие в вебинаре на тему "Чистые технологии"

Женщины в энергетике Великобритании приглашают принять участие в вебинаре на тему Чистые технологии

12 июня 2020, 13:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
226

«Женщины в энергетике» Великобритании приглашают принять участие в вебинаре на тему «Чистые технологии», который состоится 25 июня 2020 года (15:00 - 19:00 мск).

Стоимость участия:

  • для членов СИГРЭ - 30£
  • для не членов СИГРЭ - 60£
  • для студентов - 12£

 

Количество мест ограничено.

Регистрация участников: ссылка.

Программа мероприятия:

Более подробно с информацией о мероприятии можно ознакомиться по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Приглашаем принять участие в 12-м ежегодном европейском саммите по энергетическим системам Power Europe 2020
Доступна регистрация на Сессии СИГРЭ 2020 и 2021 года
Рубрика
Двенадцатый выпуск рубрики
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно