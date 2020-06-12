«Женщины в энергетике» Великобритании приглашают принять участие в вебинаре на тему «Чистые технологии», который состоится 25 июня 2020 года (15:00 - 19:00 мск).

Стоимость участия:

для членов СИГРЭ - 30£

для не членов СИГРЭ - 60£

для студентов - 12£

Количество мест ограничено.



Регистрация участников: ссылка.



Программа мероприятия:

Более подробно с информацией о мероприятии можно ознакомиться по ссылке.