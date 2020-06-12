Обеспечение стабильной и надежной работы объектов энергетики
12 июня 2020, 13:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Отрасль: Электроэнергетика
«Женщины в энергетике» Великобритании приглашают принять участие в вебинаре на тему «Чистые технологии», который состоится 25 июня 2020 года (15:00 - 19:00 мск).
Стоимость участия:
Количество мест ограничено.
Регистрация участников: ссылка.
Программа мероприятия:
Более подробно с информацией о мероприятии можно ознакомиться по ссылке.
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