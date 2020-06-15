Июньские вебинары "Академии IEK GROUP" продолжаются!

Продолжается июньский цикл вебинаров об электротехнике и светотехнике IEK®, продукции для IT-коммуникаций ITK®. Комплексные решения IEK Lighting, а также нюансы создания структурированных кабельных систем ITK® — обо всем этом специалисты «Академии IEK GROUP» расскажут на вебинарах 16-18 июня.

Выбирайте тему, которая вас интересует. Регистрируйтесь для участия в любом вебинаре на сайте «Академии IEK GROUP». А мы позаботимся, чтобы у вас не осталось вопросов без ответов!

График вебинаров по продукции IEK® и ITK® на 16-18 июня 2020 г.

Тема вебинара Дата Время московское Комплексные решения IEK Lighting для агропромышленного комплекса 16 июня 10:00 Оптические кабели компоненты СКС ITK 16 июня 12:00 Комплексная поддержка продаж и ассортимент IEK Lighting для розничной торговли 18 июня 10:00 Монтаж и тестирование СКС ITK 18 июня 12:00

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