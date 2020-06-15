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Июньские вебинары "Академии IEK GROUP" продолжаются!

Июньские вебинары Академии IEK GROUP продолжаются!

15 июня 2020, 16:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника 

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Продолжается июньский цикл вебинаров об электротехнике и светотехнике IEK®, продукции для IT-коммуникаций ITK®. Комплексные решения IEK Lighting, а также нюансы создания структурированных кабельных систем ITK® — обо всем этом специалисты «Академии IEK GROUP» расскажут на вебинарах 16-18 июня.

Выбирайте тему, которая вас интересует. Регистрируйтесь для участия в любом вебинаре на сайте «Академии IEK GROUP». А мы позаботимся, чтобы у вас не осталось вопросов без ответов!

График вебинаров по продукции IEK® и ITK® на 16-18 июня 2020 г.

Тема вебинара

Дата

Время московское

Комплексные решения IEK Lighting для агропромышленного комплекса

16 июня

10:00

Оптические кабели компоненты СКС ITK

16 июня

12:00

Комплексная поддержка продаж и ассортимент IEK Lighting для розничной торговли

18 июня

10:00

Монтаж и тестирование СКС ITK

18 июня

12:00

 

Присоединяйтесь к нам — будет интересно!

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