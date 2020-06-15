Июньские вебинары "Академии IEK GROUP" продолжаются!

RusCable Insider Digest переключает с режима “выходные”
15 июня 2020, 16:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электротехника
Продолжается июньский цикл вебинаров об электротехнике и светотехнике IEK®, продукции для IT-коммуникаций ITK®. Комплексные решения IEK Lighting, а также нюансы создания структурированных кабельных систем ITK® — обо всем этом специалисты «Академии IEK GROUP» расскажут на вебинарах 16-18 июня.
Выбирайте тему, которая вас интересует. Регистрируйтесь для участия в любом вебинаре на сайте «Академии IEK GROUP». А мы позаботимся, чтобы у вас не осталось вопросов без ответов!
График вебинаров по продукции IEK® и ITK® на 16-18 июня 2020 г.
|
Тема вебинара
|
Дата
|
Время московское
|
Комплексные решения IEK Lighting для агропромышленного комплекса
|
16 июня
|
10:00
|
Оптические кабели компоненты СКС ITK
|
16 июня
|
12:00
|
Комплексная поддержка продаж и ассортимент IEK Lighting для розничной торговли
|
18 июня
|
10:00
|
Монтаж и тестирование СКС ITK
|
18 июня
|
12:00
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