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Модернизация

Ко Дню независимости России электроэнергетики "Россети Северный Кавказ" улучшили электроснабжение высокогорного селения Булунгу

В течение двух недель в селении Булунгу в рамках реализации ремонтной и инвестиционной программ проводились работы по замене аварийной высоковольтной линии 10-0,4 кВ с «двойным» подвесом.

Работы проводились в стесненных условиях: в Булунгу узкие улицы и очень сложный рельеф местности. Не всегда удавалось использовать спецтехнику, фундаменты для некоторых опор приходилось копать вручную. 
Старые деревянные опоры, пришедшие в аварийное состояние, заменены на новые железобетонные – 21 опора вынесена за пределы домовладений, на них устанавливаются предупреждающие таблички для автовладельцев.

Специалисты филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» -«Каббалкэнерго» заменили 1145 метров ветхого провода, в том числе 650 метров самонесущего изолированного провода СИП использовали в самых труднодоступных местах, для повышения эксплуатационных характеристик линии.

 «Мы постарались завершить эти работы ко Дню независимости России и уже 11 июня селение Булунгу будет получать электроэнергию по новой линии»,- говорит директор филиала «Каббалкэнерго» Муртаз Каров.

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