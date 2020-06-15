В течение двух недель в селении Булунгу в рамках реализации ремонтной и инвестиционной программ проводились работы по замене аварийной высоковольтной линии 10-0,4 кВ с «двойным» подвесом.



Работы проводились в стесненных условиях: в Булунгу узкие улицы и очень сложный рельеф местности. Не всегда удавалось использовать спецтехнику, фундаменты для некоторых опор приходилось копать вручную.

Старые деревянные опоры, пришедшие в аварийное состояние, заменены на новые железобетонные – 21 опора вынесена за пределы домовладений, на них устанавливаются предупреждающие таблички для автовладельцев.



Специалисты филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» -«Каббалкэнерго» заменили 1145 метров ветхого провода, в том числе 650 метров самонесущего изолированного провода СИП использовали в самых труднодоступных местах, для повышения эксплуатационных характеристик линии.

«Мы постарались завершить эти работы ко Дню независимости России и уже 11 июня селение Булунгу будет получать электроэнергию по новой линии»,- говорит директор филиала «Каббалкэнерго» Муртаз Каров.