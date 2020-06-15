Крымские энергетики готовы к летним пиковым нагрузкам

ГУП РК «Крымэнерго» уделяет особое внимание электрическим сетям, обеспечивающим электроэнергией объекты санаторно-курортной сферы, и вводит особый режим работы в условиях высоких температур.

Крым – уникальный регион, который ежегодно проходит два периода пиковых нагрузок на электрические сети: зимний и летний. К началу летнего пика потребления электрической энергии в ГУП РК «Крымэнерго» всегда уделяется особое внимание электросетям, снабжающим электроэнергией объекты санаторно-курортной сферы, транспортной инфраструктуры, детских оздоровительных лагерей и т.д. Вопрос надежного, качественного обеспечения жителей и гостей крымских курортов находится на личном контроле министра топлива и энергетики Республики Крым Евгения Рукавишникова и руководства ГУП РК «Крымэнерго».

«Летний пик нагрузок на электросеть – сложный этап для энергетиков. Погода проверяет на прочность и энергооборудование, и персонал. Своевременная и качественная подготовка энергообъектов позволит нам минимизировать технологические нарушения в сетях в летний период. На особом контроле наших специалистов находится обеспечение надежного электроснабжения курортов федерального и регионального значения с массовым пребыванием людей (пансионаты, санатории, базы отдыха и т.д.), города федерального значения Севастополь, а также ключевых объектов транспортной инфраструктуры (аэропорты, вокзалы, порты и т.д.) в период с 1 июня по 30 сентября 2020 года» – отметил врио генерального директора ГУП РК «Крымэнерго» Виталий Окунев.

Даже в период действия жестких мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции не останавливались мероприятия ремонтной программы: энергетики работают с опережением графика. С начала 2020 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» выполнили ремонт 487 трансформаторных подстанций, около 700 км линий электропередачи, заменили более полутора тысяч дефектных опор и около 200 км дефектного провода. По итогам пяти месяцев года с превышением плановых значений ведется замена опор и капитальный ремонт трансформаторов ТП-РП 0,4-6-10 кВ, восстановление поврежденных кабельных линий, ремонт оборудования подстанций 110-330 кВ, расчистка трасс воздушных линий электропередачи.

К открытию курортного сезона проведен анализ соответствия схем электроснабжения объектов курортной сферы и транспортной инфраструктуры установленным категориям надежности электроснабжения (согласно заключенным договорам). Приняты дополнительные меры по предупреждению перерывов в электроснабжении этих объектов путем организации дополнительного, дублирующего электроснабжения от других питающих центров.

Вопрос готовности к работе электросетевых объектов ГУП в условиях высоких температур рассмотрен на особом заседании Штаба электросетевого комплекса ГУП РК «Крымэнерго». В число обязательных мероприятий введены внеочередные осмотры несколько раз в день оборудования подстанций, задействованных в электроснабжении курортов и ключевых объектов транспортной инфраструктуры. Введен усиленный контроль за состоянием силовых трансформаторов. Приняты дополнительные меры по охране труда, направленные на сохранение здоровья работников.

В обязательном порядке усиливается контроль за противопожарным состоянием территорий ГУП РК «Крымэнерго» и охранных зон энергообъектов. В связи с высокой пожарной опасностью энергетики работают в режиме повышенной готовности.

Проделанная работа позволит значительно снизить вероятность технологических нарушений и повысить надежность энергоснабжения объектов санаторно-курортного комплекса, транспортной инфраструктуры, социально значимых учреждений и организаций в период летних пиковых нагрузок.