Одобрен проект строительства Южного обхода Арзамаса

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство дороги. Работы пройдут в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

В марте 2019 года правительство России подписало распоряжение о развитии паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров»: это означает, что поток транзитного транспорта через город увеличится. При этом на основной транспортной артерии города - трассе Арзамас – Выездное - из-за низкой пропускной способности в часы пик и в выходные регулярно образуются пробки. Для улучшения дорожной ситуации в схему территориального планирования Арзамаса и Арзамасского района было включено строительство Южного обхода: это решение позволит направить транзитный поток машин в объезд города.

Согласно проектной документации, одобренной Главгосэкспертизой России, дорога общей протяженностью 9,414 км соединит автотрассу федерального значения Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов» в районе км 119+600 и автомобильную дорогу территориального значения «Выездное – Дивеево – Сатис» в районе км 6+500. Новая трасса пройдет по территории сельских поселений Березовка и Новый Усад, пересечет железнодорожную ветку Арзамас – Пешелань, русло реки Акши и автодорогу Арзамас – Новые Усады.

На примыкании к автодороге Р-158 построят транспортную развязку с путепроводом. Еще один путепровод будет размещен на 219 км в месте пересечения железнодорожных путей перегона Пешелань – Арзамас. Через реку Акшу по маршруту дороги возведут два моста длиной 35,18 и 40,18 м. Также возле населенных пунктов обустроят шесть автобусных остановок с переходно-скоростными полосами.

Проект Южного обхода Арзамаса разработали в АО «Институт «Стройпроект». Застройщик - ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог».

Фото: Росавтодора