15 июня 2020 года во многих странах мира отмечается Всемирный день ветра. Особенно этот праздник популярен в странах с высокой долей ветроэнергетики в энергобалансе. В России данная отрасль активно развивается, а ПАО «Энел Россия» вносит свой вклад в ее укрепление.

В рамках проведенного в 2017 году российским Правительством тендера на строительство объектов ветрогенерации общей установленной мощностью 1,9 ГВт компания получила право на строительство Азовской ВЭС мощностью 90 МВт и Кольской ВЭС мощностью 201 МВт. В июне 2019 года Энел Россия получила право на реализацию еще одного проекта ветрогенерации – Родниковского ветропарка мощностью более 71 МВт, расположенного в Ставропольском крае. Общий объем инвестиций Энел Россия в три ветропарка составит порядка 495 миллионов евро.

«Наши проекты в области ветроэнергетики позволят компании перейти к более устойчивой модели генерации электроэнергии с помощью технологий с нулевыми выбросами в атмосферу. Это соответствует стремлению Энел Россия к созданию диверсифицированной бизнес-модели посредством декарбонизации, а также соответствует Целям ООН в области устойчивого развития», - отметил Стефан Звегинцов, Генеральный директор ПАО «Энел Россия».

По двум из трех вышеперечисленных проектов ПАО «Энел Россия» ведет активное строительство.

На строительную площадку Азовской ВЭС уже прибыли комплекты башен, гондол, ступиц и лопастей для будущих ветроустановок. В скором времени начнется их монтаж на площадке. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 320 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 250 000 тонн углекислого газа в атмосферу. Он будет состоять из 26 ветроустановок и располагаться на территории общей площадью 133 гектара. Общий объем инвестиций Энел Россия в Азовский ветропарк составит порядка 132 миллионов евро. Данный проект включен в список Губернаторских приоритетных инвестиционных проектов Ростовской области.

На площадке будущего Кольского ветропарка завершено строительство временных дорог, которые в значительной мере облегчат доставку необходимого оборудования и материалов на стройплощадку, возведен строительный городок, достигнут значительный прогресс в подготовительных работах и выемке грунта для устройства фундаментов, ведутся взрывные работы, также необходимые для устройства фундаментов. Часть элементов металоконструкций и строительных материалов для ветроэлектростанции уже доставлены на стройплощадку. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 000 тонн углекислого газа в атмосферу. Он будет состоять из 57 ветроустановок и располагаться на территории общей площадью 257 гектаров. Общий объем инвестиций Энел Россия в Кольский ветропарк составит около 273 миллионов евро.

Родниковская ВЭС, которой недавно был присвоен статус масштабного инвестиционного проекта Ставропольского края, сейчас находится в стадии проектирования. Общий объем инвестиций Энел Россия в проект Родниковской ВЭС составит порядка 90 млн евро. После ввода в эксплуатацию в первой половине 2024 года ветропарк сможет вырабатывать порядка 220 ГВтч в год, избегая при этом ежегодного выброса в атмосферу около 180 000 тонн углекислого газа.

Ветропарки ПАО «Энел Россия» позволят в совокупности избежать ежегодного выброса в атмосферу более 1 млн тонн углекислого газа, также внося свой вклад в выполнение целей Парижского соглашения по сдерживанию повышения глобальной средней температуры ниже 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.