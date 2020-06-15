Специалисты компании «Россети Сибирь» подвели предварительный итог подготовки электросетевого комплекса к отопительному сезону 2020-2021 годов в рамках реализации ремонтной программы за пять месяцев.

В 2020 году на реализацию ремонтной программы Россети Сибирь направлено 3,471 млрд рублей. В объеме прямых затрат это на 1 % больше прошлогоднего. Фактическое исполнение на начало июня составило 1 459 млн. руб. или 123 % от календарного и 42% от плана года.

С момента старта ремонтной программы энергетики на всей территории присутствия компании «Россети Сибирь» уже выполнили ремонт около 10,5 тысяч километров воздушных линий (ВЛ) электропередачи различного класса напряжения, произвели замену 9 470 опор на ВЛ 0,4-110 кВ, что позволит повысить надежность электроснабжения потребителей.

По сезонным и климатическим условиям Сибири пик ремонтной кампании традиционно приходится на 2-3 кварталы. Всего в планах энергокомпании заменить почти 28,5 тысяч опор на линиях электропередачи различного класса напряжения. Наибольшие объемы работ планируется реализовать в Красноярском крае, Кузбассе и Омской области.

«Подготовка сетей к зиме, надежное снабжение электричеством городов, сел и предприятий в период пиковых нагрузок – важная задача, которую мы решаем, в том числе, в тесном взаимодействии с главами регионов, напрямую заинтересованными в энергобезопасности своих территорий. В этом году действующие по всему миру карантинные ограничения, конечно, повлияли на графики выполнения ремонтов, однако, отставания удалось избежать. Специалисты Россети Сибирь работают четко по плану, даже с небольшим опережением графика: меняют опоры, изоляторы, провода, ремонтируют распределительные пункты и трансформаторные подстанции. Заданный темп позволяет обеспечить достойное прохождение подготовки энергосистемы к отопительному сезону», - отметил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Что касается расчистки просек под линиями электропередачи, то с начала года на всей территории присутствия Россети Сибирь расчищено 3 318 га при плане 2 899 га, что составляет 114 % календарного и 42,6 % плана года. Как отмечают специалисты, «чистые» просеки – это залог надежной работы линий электропередачи во время неблагоприятных погодных условий, а такие ситуации при сибирском климате – не редкость.

Своевременное спиливание деревьев, кустарников под линиями электропередачи не только позволяет обеспечить их надежное функционирование. Чистые просеки значительно снижают риск возгорания под линиями и являются дополнительным противопожарным средством, так как служат своеобразными противопожарными полосами, препятствующими развитию стихии.

В круглосуточном режиме в Россети Сибирь работает единый call-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на сайте Светлаястрана.рф и в группах компании в социальных сетях.