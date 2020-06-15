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ССК "Звезда" закупает кабельную продукцию для очередного "Афрамакса"

Судостроительный комплекс "Звезда" закупает кабельную продукцию для нефтеналивного танкера типоразмера "Афрамакс". 11 июня верфь объявила аукцион в электронной форме.

Согласно данным ЕИС в сфере закупок, заявки на участие в процедуре принимаются до 26 июня, подведение итогов запланировано на 23 июля 2020 года. Максимальная стоимость контракта составляет 16 628 157,47 рубля. Победителю процедуры предстоит поставить 5570 м гибкого кабеля трёх видов.

Отметим, на "Звезде" строится серия танкеров типоразмера "Афрамакс". На головном судне "Владимир Мономах", который был спущен на воду в мае 2020 года, ведётся подготовка к швартовным испытаниям. На разных стадиях строительства находятся ещё три корпуса, ведётся подготовка к закладке пятого и шестого танкеров.

Фото: ДЦСС

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