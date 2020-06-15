ВОЛС запустили в пяти наслегах Хангаласского района Якутии

Пять наслегов Хангаласского района республики подключились к волоконно-оптической линии связи в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

«Теперь у жителей наслегов Тумул, Синск, Кытыл-Дюра, Едяй, Исит появилась возможность подключить безлимитный интернет со скоростью 4 Мбит/с, интерактивное телевидение, видеонаблюдение и другие современные услуги связи», – говорится в сообщении.

Отмечается, в Хангаласском районе в 2018 году специалистами «Ростелекома» проложен кабель общей протяженностью 73 километра по маршруту «Бестях – Булгунняхтах – Улахан-Ан – Тит-Ары». Также в районе реализуется проект GPON – он запущен в эксплуатацию в Октемцах, Булгунняхтахе, Улахан-Ане, Тит-Эбя, Кердеме. Внутри этих наслегов протяженность оптического кабеля составляет 56 километров. На сегодняшний день в Якутии построено восемь тысяч километров оптоволокна, 262 населенных пункта имеют доступ к высокоскоростному интернету.