С начала 2020 года Юго-Западный филиал компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») подключил к электрическим сетям 56 сельскохозяйственных объектов в Новороссийском, Анапском, Крымском и Абинском районах края. Общая мощность присоединенных объектов составила более 1 МВт.

В числе наиболее крупных присоединенных сельскохозяйственных объектов – предприятия по выращиванию и обработке сельскохозяйственных овощей, зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур – «Колос Кубани», крестьянское хозяйство «Цемдолинское» и «Южные Земли».

– Развитие аграрного сектора является одним из приоритетных направлений экономической политики Краснодарского края. Выполняя технологическое присоединение сельскохозяйственных предприятий, энергетики вносят значительный вклад в экономическое развитие региона, – пояснил директор филиала Дмитрий Головаха.

До конца текущего года специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» планируют подключить к электрическим сетям более 400 объектов сельскохозяйственного назначения на общую мощностью более 4 МВт во всех пяти районах края, входящих в зону обслуживания филиала.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 18 марта все подразделения группы компаний «Россети» функционируют в режиме онлайн. Заявки на технологическое присоединение и оказание дополнительных услуг можно подавать в электронном виде через «Личный кабинет» на официальном сайте «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»), а также через «Портал-тп.рф» на сайте ПАО «Россети».

Консультацию специалистов потребители могут также получить по многоканальному телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52 (звонок по России – бесплатный).