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Контракты

"Фортум" выбрал ГК "Хевел" технологическим партнером для реализации проектов в области солнечной энергетики

Фортум выбрал ГК Хевел технологическим партнером для реализации проектов в области солнечной энергетики

15 июня 2020, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ФОРТУМ, ХЕВЕЛ, СЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО «Фортум» в результате конкурсного отбора определило дивизион «Инжиниринг и генерация» Группы компаний «Хевел» EPC-подрядчиком по проектам солнечной энергетики. 

В рамках EPC-контракта структуры ГК «Хевел» возьмут на себя проектирование солнечных электростанций «Фортум», закупку оборудования и строительство. Компания также поставит для СЭС фотоэлектрические модули, произведённые на заводе «Хевел» в Новочебоксарске. 

В 2018 - 2019 годах «Фортум» получил право на строительство 116 МВт солнечной генерации по результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Солнечные электростанции будут введены в эксплуатацию в 2021–2022 годах. 

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