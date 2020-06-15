ПАО «Фортум» в результате конкурсного отбора определило дивизион «Инжиниринг и генерация» Группы компаний «Хевел» EPC-подрядчиком по проектам солнечной энергетики.

В рамках EPC-контракта структуры ГК «Хевел» возьмут на себя проектирование солнечных электростанций «Фортум», закупку оборудования и строительство. Компания также поставит для СЭС фотоэлектрические модули, произведённые на заводе «Хевел» в Новочебоксарске.

В 2018 - 2019 годах «Фортум» получил право на строительство 116 МВт солнечной генерации по результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. Солнечные электростанции будут введены в эксплуатацию в 2021–2022 годах.