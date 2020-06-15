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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем принять участие в 92-м заседании Международного научного семинара "Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики"

Приглашаем принять участие в 92-м заседании Международного научного семинара Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики

15 июня 2020, 16:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК C2
Отрасль: Электроэнергетика 

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Подготовка к 92-му заседанию семинара «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики», который планируется провести в г. Казань с 21 по 26 сентября 2020 года, продолжается. В планах организаторов проведение семинара очно. При невозможности проведения семинара очно, семинар будет проведен с использованием технологий видео- и аудиоконференций.

Аннотации и заявки на участие в семинаре принимаются до 1 августа по адресу efimova.seminar@mail.ru.

Информация о семинаре размещена на сайте ИСЭМ.

Адреса для переписки и телефоны для справок:

  • 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, ИСЭМ СО РАН, Ефимовой Ларисе Михайловне, e-mail: efimova.seminar@mail.ru, тел.: 8(3952) 500-646, доп. 247.
  • Казань: д.т.н., профессор, проректор по НР КГЭУ Ахметова Ирина Гареевна, e-mail: Irina_akhmetova@mail.ru.
  • Директор Центра публикационной активности, к.т.н. Костылева Елена Евгеньевна, e-mail: problems_ener@mail.ru, тел.: +7(843)527-92-76.

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