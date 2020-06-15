Подготовка к 92-му заседанию семинара «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики», который планируется провести в г. Казань с 21 по 26 сентября 2020 года, продолжается. В планах организаторов проведение семинара очно. При невозможности проведения семинара очно, семинар будет проведен с использованием технологий видео- и аудиоконференций.

Аннотации и заявки на участие в семинаре принимаются до 1 августа по адресу efimova.seminar@mail.ru.

Информация о семинаре размещена на сайте ИСЭМ.

Адреса для переписки и телефоны для справок: