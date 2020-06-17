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Банк профинансирует на 6,1 млрд рублей строительство жилья в Подмосковье

Банк профинансирует на 6,1 млрд рублей строительство жилья в Подмосковье

17 июня 2020, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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ПСБ профинансирует на 6,1 млрд рублей строительство новых корпусов ЖК «Томилино Парк» в Московской области. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе застройщика – Группе «Самолет», уточнив, что кредитная линия открыта на 33 месяца.

По информации пресс-службы, в четырех домах (корпуса 14, 16, 17 и 18) запроектировано 2124 квартиры. Сдать новостройки в эксплуатацию планируется во втором квартале 2022 года.

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