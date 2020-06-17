На рынок поступили пять новых кабельных продуктов компании Belden, предназначенные для организации беспроводных сетей, дистанционного электропитания, «умных» домов и систем управления на основе оптических кабелей.

Предложенные компанией кабели типа 10GXW категории 6А самого малого диаметра (0,250/0,260 дюймов) позволяют легко произвести модернизацию сетей, не выходя за пределы бюджета. Теперь доступны также варианты этих кабелей для прокладки в вертикальных стояках зданий: кабели типа 10GXW12. Предлагаемые кабели обладают высоким уровнем помехоустойчивости, что делает их идеальным выбором для обеспечения надёжной эксплуатации беспроводных сетей. В сочетании с разработанной компанией Belden технологией установки разъемов REVConnect Connectivity (Reliable - надежный, Easy - простой, Versatile - универсальный) для кабелей категорий 5е, 6, 6А как экранированных, так и неэкранированных, можно создать самую лёгкую, самую простую в развёртывании комплексную беспроводную инфраструктуру для поддержания любого беспроводного устройства. Новые кабели серии 2400 для прокладки в вертикальных стояках и горизонтальных каналах зданий (2432-Riser и 2433-Plenum) отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и обеспечивают возможность быстрого и простого монтажа и прокладки. Благодаря высокому уровню помехозащищённости и эффективным концевым заделкам эти кабели в сочетании с REVConnect Connectivity демонстрируют самые высокие для кабелей категории 6 показатели по всем параметрам: вносимые потери, переходное затухание на ближнем конце, эквивалентные перекрёстные наводки на дальнем конце и отношение суммарных перекрёстных наводок к сигналу на дальнем конце. Кабели также имеют конструкцию на основе запатентованной компанией Belden технологии Bonded-Pair (спаянная витая пара путём объединения в процессе экструзии оболочек пар), обеспечивающей исключительно равномерные фиксированные расстояния между проводниками внутри каждой витой пары для высокой стабильности электрических характеристик.

Расширение линейки гибридных кабелей с алюминиевой бронёй (Aluminum Interlocked Armor - AIA) даёт возможность выбора из большего числа вариантов для безопасной передачи электропитания низкого напряжения и данных на большие расстояния и достижения при этом отдалённых районов, где отсутствуют стандартные источники питания или они слишком дорогостоящие, а технология PoE (питание по сети Ethernet) недоступна. При использовании гибридных кабелей сокращается время монтажа и прокладки, так как в приложениях PON и DAS требуется только один кабель для передачи электропитания и данных. Компания Belden сейчас предлагает не только небронированные кабели для внутренней и внешней прокладки в сетях оконечной разводки (3 мм) и распределения (в горизонтальных каналах и вертикальных стояках), но и конструкции с алюминиевой бронёй (AIA) для внутренней и внешней прокладки в сетях оконечной разводки (3 мм) и распределения (только в вертикальных стояках), а также небронированные кабели для внутренней прокладки (2мм) в вертикальных стояках.

Новые испытательные адаптеры REVConnect Test Head Adapters компании Belden дают возможность потребителям легко и эффективно тестировать различные конфигурации системы REVConnect System для обеспечения надёжности.