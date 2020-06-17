Комиссия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор) завершила целевую проверку сооружаемого энергоблока №6 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС и подтвердила высокую степень его готовности к началу физического пуска, во время которого в активную зону реактора будет впервые загружено ядерное топливо.

Проверка проводилась в соответствии с законодательством Российской Федерации и продлилась две недели. Члены комиссии работали в различных форматах. Помимо проверки документации, они осмотрели объекты и оборудование энергоблока, проконтролировали работу технологических систем, побывали на рабочих местах оперативного персонала и провели с ним собеседования для оценки профессиональной подготовки и квалификации.

Итог проверки – составление акта и плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, после выполнения которого, станция, решением Ростехнадзора, получит лицензию на эксплуатацию ядерной установки без генерации.