RusCable Insider Digest переключает с режима “выходные”
17 июня 2020, 10:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность
Комиссия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор) завершила целевую проверку сооружаемого энергоблока №6 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС и подтвердила высокую степень его готовности к началу физического пуска, во время которого в активную зону реактора будет впервые загружено ядерное топливо.
Проверка проводилась в соответствии с законодательством Российской Федерации и продлилась две недели. Члены комиссии работали в различных форматах. Помимо проверки документации, они осмотрели объекты и оборудование энергоблока, проконтролировали работу технологических систем, побывали на рабочих местах оперативного персонала и провели с ним собеседования для оценки профессиональной подготовки и квалификации.
Итог проверки – составление акта и плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, после выполнения которого, станция, решением Ростехнадзора, получит лицензию на эксплуатацию ядерной установки без генерации.
«В настоящее время на энергоблоке № 6 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС в финальную стадию вошли мероприятия, предваряющие физический пуск. Сейчас мы находимся на этапе ревизии оборудования, после которого будем готовы к первой загрузке топлива. Рассчитываем выйти на этап физического пуска в разгар лета», - отметил Александр Беляев, главный инженер Ленинградской АЭС-2.
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