Группа "Россети" создаст платформу в форме ассоциации ведущих международных электроэнергетических компаний для обмена опытом и ускорения цифровой трансформации, сообщил генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский в ходе онлайн-мероприятия 25-го Мирового энергетического конгресса, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2022 году.

"Мы выступили с инициативой создать платформу для постоянного контакта на уровне руководителей крупнейших международных [электросетевых] компаний и они (японская Tepko Power Grid, итальянские Enel и Terna, южнокорейская Kepco - прим. ТАСС) нас поддержали. Такая платформа позволяет нам обмениваться и внедрять новые практики в условиях, в том числе пандемии, которую мы переживаем", - сказал Ливинский.

Он отметил, что нет универсального рецепта успеха, подтвержденного многолетней практикой.

"Мы все идем одной дорогой перемен. В таких условиях рост доверия и сотрудничества между крупными корпорациями принесет пользу всем участникам отрасли. И те вызовы, которые встают перед нами заставляют нас внедрять новые инструменты управления производственным и бизнес-процессами. И обмениваться знаниями здесь крайне важно, чтобы лучшие практики внедрять в нашу жизнь", - сказал глава "Россетей".

В конце 2018 года была одобрена концепция цифровой трансформации "Россетей" до 2030 года. Реализация программы позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.