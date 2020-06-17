"Ростелеком" совместно с финансовым и стратегическим партнером намерен реализовать проект по строительству новой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) вдоль территории РФ под названием Тea Next ("Транзит Европа - Азия нового поколения"). Как отмечается в сообщении оператора, общий объем инвестиций в проект в течение нескольких лет составит $500 млн.

В рамках проекта в период 2023-2024 годах "Ростелеком" планирует вывести на рынок новый набор услуг, основанный на предоставлении в аренду физической инфраструктуры для организации каналов связи между Европой и Азией.

"Благодаря Тea Next заказчики смогут использовать инфраструктуру темных волокон (волокон оптического кабеля, еще не задействованных в передаче данных) и размещать собственное оборудование вдоль маршрута новой ВОЛС", - указывают в компании.

Строительство Тea Next позволит получить новую магистральную ВОЛС, используемую всеми основными российскими операторами, отмечается в сообщении. Заказчики получат в долгосрочное пользование (до 20-25 лет) инфраструктуру первого уровня. При этом компании смогут использовать темные волокна по своему усмотрению и со своим оборудованием в течение всего гарантийного срока службы кабеля - вплоть до 2045 года.

"Инфраструктура ВОЛС российских операторов в направлении с Запада на Восток была построена в 1990-х и 2000-х годах, и в течение следующих 5-10 лет она будет нуждаться в замене или существенном обновлении. Поэтому к моменту завершения строительства Тea Next ресурсы оптической инфраструктуры "Ростелекома" могут быть востребованы не только самой компанией, но и большим количеством других российских операторов", - поясняет вице-президент "Ростелекома" по работе с операторами связи Наталия Крючкова, слова которой приводятся в сообщении.

Для реализации проекта "Ростелеком" создал компанию "Атлас", в которой примут участие финансовые и стратегические партнеры оператора - российский банк и группа зарубежных инвесторов и операторов связи. Кто именно присоединится к проекту - в "Ростелекоме" пока не уточняют, поскольку с потенциальными партнерами пока ведутся переговоры.