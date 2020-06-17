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В Крыму реконструируют водовод Феодосия – Судак

В Крыму реконструируют водовод Феодосия – Судак

17 июня 2020, 10:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию водовода Феодосия – Судак в Крыму. По итогам рассмотрения представленных повторно материалов выданы положительные заключения. 

Трасса реконструируемого водовода протяженностью 52 км проходит по территории Феодосийского и Судакского городских округов Республики Крым. Проектной документацией предусмотрены решения, необходимые для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы водоснабжения региона. 

Проектными решениями, одобренными экспертами Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрены строительство второй линии водовода от водопроводных очистных сооружений Феодосии до резервуаров чистой воды в Судаке, реконструкция водопроводных насосных станций третьего и четвертого подъема, ремонт резервуаров чистой воды на территории насосных станций III и IV подъёма, резервуаров чистой воды в Судаке. В ходе реконструкции аварийной линии водовода отремонтируют водовод от районных резервуаров чистой воды до резервуаров разрыва струи и водовод в обход поселка Щебетовка, а также выполнят иные необходимые работы. Пропускная способность водовода после проведения строительных работ составит 75 000 куб. м в сутки. 

Работы пройдут в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Застройщик: ГУП РК «Вода Крыма». Проектную документацию подготовило ООО «Градпроект». 

Фото: Администрация города Феодосии Республики Крым

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