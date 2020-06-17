На площадке экспериментально-исследовательской базы АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (компания машиностроительного дивизиона Росатома – «Атомэнергомаш») начались ресурсные испытания макета рабочей кассеты третьего поколения РК3+ для ВВЭР-440. Работы выполняются в рамках действующего контракта между Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ» и чешской энергетической компании ČEZ a.s. (Чехия), предусматривающего разработку и внедрение данной модификации топлива на АЭС «Дукованы».

Отличие рабочей кассеты РК-3+ от предыдущих поколений топлива для ВВЭР-440 – усовершенствованная конструкция, которая позволила улучшить механические и теплогидравлические характеристики топлива.

«Внедрение РК-3+ создаст возможность для эксплуатации энергоблоков на повышенной тепловой мощности и увеличения длительности топливного цикла АЭС «Дукованы», что повысит экономическую эффективность работы электростанции», - отметил вице-президент по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.

Ресурсные испытания начаты после успешного завершения гидродинамических испытаний (гидравлического пролива) макета с целью определения гидравлического сопротивления кассеты РК3+. Ресурсные испытания проводятся на полномасштабном исследовательском стенде горячей обкатки В-440 и будут продолжаться в объеме 1500 часов беспрерывной работы.

Цель испытаний – исследование механической стойкости элементов рабочей кассеты РК3+ в теплогидродинамических условиях, максимально приближенных к натурным.

Для справки:

АЭС «Дукованы» установленной электрической мощностью 2040 МВт имеет в составе четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440 (по 510 МВт каждый), введенных в эксплуатацию в 1985, 1986 (2-3) и 1987 годах. Ежегодно электростанция производит порядка 13 млрд кВт.ч электроэнергии, покрывая около 20% энергопотребления в Чехии. С учетом АЭС «Темелин» (два блока с реакторами ВВЭР-1000) атомные электростанции ČEZ обеспечивает 35% всей выработки электроэнергии в стране, по этому показателю Чехия входит в десятку стран с наибольшей долей атомной генерации в энергобалансе. Обе чешские атомные электростанции с момента ввода в эксплуатацию работают на российском ядерном топливе производства Машиностроительного завода (ПАО «МСЗ», г. Электросталь).

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru