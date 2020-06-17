Правительство Великобритании планирует одобрить сооружение в графстве Кент гигантской солнечной фермы на 350 МВт, которая обеспечит энергией 91 000 домохозяйств. Первое электричество на ней будет выработано в 2023 году. Вместе с фермой будет построена одна из крупнейших в мире систем хранения энергии.

Правительство Великобритании на этой неделе может одобрить строительство крупнейшей в стране солнечной электростанции. По плану, ферма будет состоять из 880 000 панелей и генерировать 350 МВт энергии. Этого будет достаточно для питания 91 000 домов. В дополнение к электростанции будет построена одна из самых больших в мире систем хранения энергии.

Станция расположится на юго-востоке страны, в графстве Кент, сообщает Electrek. Она займет 364 гектара бывших сельхозугодий. Стоимость проекта составляет £450 млн.

Если проект будет одобрен, ферма подаст первое электричество в сеть в 2023 году. Ее эксплуатация позволит сократить выбросы углекислого газа на 68 000 тонн в год. Кроме того, она будет приносить местным общинам до £1 млн ежегодно.

Эксперты полагают, что к 2030 году общая мощность британской солнечной энергетики может вырасти до 27 ГВт.

Всего несколько недель назад в США также одобрили строительство крупнейшей в стране солнечной электростанции. Проект Gemini мощностью 690 МВт развернется на площади 2800 гектар и после завершения в 2022 году будет обеспечивать электроэнергией 225 000 домохозяйств.