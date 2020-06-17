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"Запсибнефтехим" оснастят дополнительным оборудованием для производства полимеров

Запсибнефтехим оснастят дополнительным оборудованием для производства полимеров

17 июня 2020, 11:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство дополнительного активатора хромовых катализаторов ООО «ЗапСибНефтехим». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

«ЗапСибНефтехим», один из крупнейших нефтехимических комплексов группы «СИБУР», был построен в 2019 году в Восточном промышленном районе Тобольска. Выйти на полную мощность завод, по планам, должен во втором полугодии 2020 года: предприятие планирует выпускать 500 тыс. тонн полипропилена и 1,5 млн тонн полиэтилена в год. В период пандемии коронавируса спрос на продукцию завода значительно возрос в связи с тем, что полипропилен служит сырьем для производства нетканых масок и защитных костюмов для врачей. В настоящее время на предприятии продолжается расширение производственных мощностей. 

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство дополнительного активатора хромовых катализаторов ООО «ЗапСибНефтехим». Установка предназначена для перевода хромового катализатора в активное состояние перед подачей в реакторы полимеризации. Мощность активатора хромовых катализаторов составит 138 тонн в год. 

В составе объекта построят здание активации хромовых катализаторов, основную внутрицеховую эстакаду технологических трубопроводов площадки «ЗапСиб-2», а также контрольные приямки хромосодержащих сточных вод, системы водоотвода и иные технологические и вспомогательные сооружения и коммуникации.

Для транспортной связи предприятия «Запсиб-2» с автодорогами общего пользования проложат пять подъездных автомобильных дорог. 

Генеральный проектировщик – АО «НИПИгазпереработка» (АО «НИПИГАЗ»). 

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство промышленной установки по производству линейного альфа-олефина (гексена-1) на площадке завода «ЗапСибНефтехим». 

Фото: ООО «ЗапСибНефтехим» 

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