«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила модернизацию коммутационного оборудования 330 кВ подстанции 330 кВ «Кондопога» в Республике Карелия. До конца 2021 года на объекте планируется также установка современных микропроцессорных защит. Общая стоимость работ составляет 330 млн рублей. Проект позволит повысить надежность электроснабжения потребителей центральных районов республики с общим населением 600 тыс. человек, а также транзита энергии Кольской АЭС в Ленинградскую область.

На первом этапе на открытом распределительном устройстве 330 кВ подстанции проведена замена двух воздушных выключателей на современные элегазовые аналоги российского производства. Такие аппараты более надежны в эксплуатации, экологичны и пожаробезопасны, управляются в автоматическом режиме. Кроме того, на подстанции установлены новые трансформаторы тока и напряжения.

В дальнейшем в рамках проекта планируется модернизация системы релейной защиты и противоаварийной автоматики с установкой 15 новых микропроцессорных комплексов. Они компактнее ранее применяемых электромеханических аналогов и имеют длительный срок службы – более 20 лет. Оборудование проводит самодиагностику, реагирует на отклонения в контролируемом энергоузле, что позволяет минимизировать риски системных аварий.

Мощность подстанции 330 кВ «Кондопога» составляет 240 МВА. Она является одним из крупнейших центров питания Карельской энергосистемы, в частности, обеспечивает электроснабжение Кондопожского промышленного района.