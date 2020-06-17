Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил с визитом Тульскую область. Глава компаний проверил качество функционирования электросетевой инфраструктуры «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» в условиях пандемии и провел ряд рабочих встреч.

В рамках встречи с Первым заместителем Губернатора Тульской области – председателем правительства Тульской области Валерием Шериным обсуждались вопросы подготовки энергооборудования к предстоящему осенне-зимнему максимуму нагрузок, пути развития энергетической инфраструктуры, возможность организации и обслуживания наружного освещения в населенных пунктах региона.

«Подготовка тульского электросетевого комплекса к отопительному периоду осуществляется в строгом соответствии с графиком, - отметил глава энергокомпаний. - Такую задачу нам поставил генеральный директор «Россети» Павел Ливинский. Все работы проводятся с учетом обстановки в регионе, с применением особых регламентов, санитарных правил и норм. При этом все обязательства по надежному и качественному электроснабжению потребителей нами выполняются полностью и в срок».

В Тульской области запланирован капитальный ремонт 1 323 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 4 450 км линий электропередачи разных классов напряжения. Будет произведена расчистка трасс и расширение просек линий электропередачи на площади 1 209 га, что позволит снизить вероятность возникновения технологических нарушений.

Во время встречи с коллективами АО «Тульские городские электрические сети» и филиала «Тулэнерго» Игорь Маковский представил нового руководителя электросетевых предприятий – Юрия Волченкова, который ранее возглавлял орловский филиал компании.

«Объединение управленческих функций двух таких крупных и сильных предприятий как «Тулэнерго» и АО «Тульские городские электрические сети» - еще один шаг к консолидации электросетевых активов, созданию эффективной управленческой модели, - подчеркнул Игорь Маковский. - Это позволит добиться повышения надежности и качества работы энергосистемы региона в целом».

На совещании с персоналом основное внимание уделялось вопросам подготовки к прохождению отопительного периода, дальнейшей реализации концепции цифровой трансформации в электросетевом комплексе Тульской области. Были затронуты актуальные темы снижения потерь электроэнергии, усиления платежной дисциплины, производственной безопасности, организации и обслуживания наружного освещения в населенных пунктах.