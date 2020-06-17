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Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в онлайн-конференции "IEC 61850 Global 2020"

Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в онлайн-конференции IEC 61850 Global 2020

17 июня 2020, 11:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, Smart Grid, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в онлайн-конференции «IEC 61850 Global 2020», которая пройдет 26-30 октября 2020 года с использованием сервиса Swapcard.

Основная тема конференции: обеспечение масштабного развертывания стандарта IEC 61850 на подстанциях, в больших интеллектуальных сетях и распределенных энергоресурсах.

В рамках мероприятия будут рассмотрены более 22 примеров по внедрению стандарта IEC 61850 от международных специалистов  и их опыт, извлеченный из практического применения стандарта в интеллектуальных сетях по всему миру.

Регистрация участников: ссылка.

Программа конференции: ссылка.

Спикеры конференции: ссылка.

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