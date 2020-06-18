Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в ходе онлайн-конференции МИРЭС «COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех» рассказал о выводах, которые мировая энергетика сделала из ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Министр выделил три основных направления.

«Первое: мировая экономика столкнулась с беспрецедентным шоком, в том числе связанным с поведением рынков, со снижением спроса, с изменением образа жизни населения в течение нескольких месяцев. Мы наблюдали, что около двух третей населения в какой-то момент находились в режиме самоизоляции в результате мер, которые принимали правительства разных стран, чтобы справиться с пандемией. Несмотря на это, энергетика была устойчива», – сообщил Александр Новак.

Как отметил Министр, второй вывод заключается в том, что стало очевидным изменение структуры энергетической отрасли, связанное с изменениями образа жизни людей.

«Мы видим, что предстоит изменить прогнозы, связанные со структурой энергопотребления в мире и выработкой энергии. Ранее планировалось, что к 2040 году примерно с 85% доли углеводородов мы выйдем на 75%, то есть на 10% в течение 20 лет доля углеродной энергетики сократится. В настоящее время, на мой взгляд, прогнозы будут пересмотрены, и эта доля будет гораздо меньше», – прокомментировал Министр.

И третье направление – это усиление тренда на развитие зеленой энергетики, отметил глава Минэнерго России. Министр подчеркнул, что в России сформирован диверсифицированный энергетический баланс, в нем присутствуют все виды производства энергии, что позволяет развивать все сектора, включая возобновляемые источники энергии.