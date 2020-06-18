17 июня состоялась онлайн-конференция «COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех» , первая из серии онлайн-мероприятий «На пути к Конгрессу 2022». Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, генеральный секретарь и главный исполнительный директор Мирового энергетического совета Анджела Уилкинсон и ведущие эксперты энергетической отрасли рассказали о своем видении перехода к новой посткризисной «нормальности». Организаторами конференции выступили Фонд Росконгресс и Мировой энергетический совет (МИРЭС) при поддержке ассоциации «Глобальная энергия» и ПАО «Россети».

Падение спроса на энергию, низкие цены на нефть, задержки платежей, сокращение капитальных затрат и в то же время улучшение экологической ситуации – COVID-19 стал существенным и неоднозначным по последствиям стрессовым фактором для мировой энергетической сферы. Возможные сценарии гибкой адаптации энергетики к новой посткризисной «нормальности» – главная тема дискуссии на онлайн-конференции.

Вместе с Александром Новаком и Анджелой Уилкинсон участие в обсуждении приняли генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, управляющий директор и руководитель отдела стратегии на глобальных сырьевых рынках, направление глобальных исследований, RBC Capital Markets Хелима Крофт, член правления E.ON и главный исполнительный директор компании Innogy Леонард Бирнбаум. Модератором выступил президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев.

«Несмотря на то, что кризис еще не закончился, мы уже можем сделать некоторые выводы. Мировая экономика столкнулась с беспрецедентным шоком – непредсказуемым поведением рынков, изменением образа жизни. При падении показателей мировой экономики на 5 %, энергетика также испытала на себе последствия кризиса. В апреле мы наблюдали снижение спроса на продукты нефтяной отрасли на 28-30%. Однако даже в такой ситуации энергетика осталась устойчивой. Услуги по предоставлению электроэнергии, качественных нефтепродуктов, угля – все это продолжало работать в непрерывном режиме», – отметил Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

Глава ведомства также сообщил, что в будущем структура энергетической отрасли изменится, и прежние прогнозы будут скорректированы. Если, например, ранее планировалось, что к 2040 году доля углеводородной энергетики с 85 % снизится до 75%, теперь очевидно, что этот показатель будет ниже. По мнению Александра Новака, в ближайшее время произойдет активное развитие современных технологий. IT, цифровые системы и облачные технологии – все это отразится и на развитии энергетики.

Устойчивость системы к подобным кризисам, возможность достижения энергетического баланса, затраты на производство традиционной и возобновляемой энергии, а также централизация сетей – ключевые вопросы, на которых сосредоточили внимание спикеры во время онлайн-конференции «COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех».

«Вскоре мы станем свидетелями крупнейшего в истории перераспределения мирового капитала, и принятие правильных инвестиционных решений сейчас важнее, чем когда-либо прежде. Глобальное энергетическое сообщество нуждается в ориентирах, а подходящее решение может быть найдено в процессе обмена передовым опытом и изучения сценариев потенциального будущего. Мировой энергетический конгресс выступает в качестве уникальной платформы для этой задачи, объединяя представителей энергетического сообщества, а также новых игроков и новых пользователей ориентированной на потребителя энергетической системы», – сказала д-р Анджела Уилкинсон, генеральный секретарь и исполнительный директор Мирового энергетического совета.

«Вся ситуация, связанная с COVID-19, лишний раз подтвердила безальтернативность курса на ускоренное внедрение новых технологий в самых разных секторах экономики от ритейла до электроэнергетики. Благодаря тому, что за последние годы цифровая трансформация стала безусловным приоритетом группы “Россети”, российский сетевой комплекс в период пандемии показал высокую устойчивость к вызовам», – убежден генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Мероприятие прошло при информационной поддержке телеканалов «Россия 24», Bloomberg и журнала «Энергетическая политика».