Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обеспечили выдачу дополнительной мощности для реконструированной канализационной насосной станции (КНС) «Садовый», расположенной в Мотовилихинском районе города Перми.

КНС представляет собой комплекс гидротехнического оборудования и сооружений, который используется для перекачки хозяйственно-бытовых, промышленных или ливневых сточных вод в тех случаях, когда их отведение самотеком невозможно.

Данная насосная станция обслуживает микрорайон «Садовый», а также возводимые быстрыми темпами микрорайоны «Ива», «Погода .Теплые кварталы» и ряд других территорий краевого центра

Чтобы обеспечить выдачу дополнительной мощности для станции, энергетики «Пермэнерго» провели реконструкцию трансформаторной подстанции № 2120. В частности, произведена замена силовых трансформаторов мощностью 630 кВА на два новых силовых трансформатора мощностью 1000 кВА каждый. Кроме того, выполнена замена распредустройств 0,4 и 6 кВ, включая установку вакуумных выключателей, трансформаторов тока, комплектов релейной защиты и оборудования учета.

Реализованные мероприятия позволили обеспечить увеличение выдаваемой для КНС «Садовый» мощности вдвое – до почти 700 кВт.

После проведенной реконструкции КНС «Садовый» объем перекачиваемых станцией стоков, которые необходимо направлять в городской коллектор для транспортировки на биологические очистные сооружения, увеличится с 14 тысяч кубических метров до 22 тысяч кубометров.