 
Модернизация

Энергетики "Россети Урал" выдали дополнительную мощность для насосной станции в Мотовилихинском районе Перми

Энергетики Россети Урал выдали дополнительную мощность для насосной станции в Мотовилихинском районе Перми

18 июня 2020, 10:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обеспечили выдачу дополнительной мощности для реконструированной канализационной насосной станции (КНС) «Садовый», расположенной в Мотовилихинском районе  города Перми.

КНС представляет собой комплекс гидротехнического оборудования и сооружений, который используется для перекачки хозяйственно-бытовых, промышленных или ливневых сточных вод в тех случаях, когда их отведение самотеком невозможно.

Данная насосная станция обслуживает микрорайон «Садовый», а также возводимые быстрыми темпами микрорайоны «Ива», «Погода .Теплые кварталы»  и ряд других территорий краевого центра

Чтобы обеспечить выдачу дополнительной мощности для станции, энергетики «Пермэнерго» провели реконструкцию трансформаторной подстанции  № 2120.  В частности, произведена замена силовых трансформаторов мощностью 630 кВА на два новых силовых трансформатора мощностью 1000 кВА каждый.  Кроме того, выполнена замена распредустройств 0,4 и 6 кВ, включая установку вакуумных выключателей, трансформаторов тока, комплектов релейной защиты и оборудования учета.

Реализованные мероприятия позволили обеспечить увеличение выдаваемой для КНС «Садовый» мощности вдвое –  до почти 700  кВт.

После проведенной реконструкции КНС «Садовый»  объем перекачиваемых  станцией стоков,  которые необходимо  направлять в городской коллектор для транспортировки на биологические очистные сооружения,  увеличится с 14 тысяч кубических метров до 22 тысяч кубометров.

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