Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК) намерена поддержать инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе и туризме в Кабардино-Балкарии, сообщила в четверг пресс-служба корпорации по итогам онлайн-встречи с предпринимателями республики.

Ранее КРСК объявила о запуске еженедельных онлайн-консультаций с представителями бизнеса по инвестиционным проектам на Северном Кавказе. Планируется, что такие конференции помогут предпринимателям преодолеть последствия распространения коронавируса.

"Обсуждался вопрос реализации проектов по строительству плодохранилища в городе Баксане и современного туристического комплекса на Верхних Голубых озерах. Плодохранилище на 7 тыс. т с участком сортировки в городе Баксане планирует построить компания ООО "Агрохолод". Строительство современного туристического комплекса на Верхних Голубых ведется инициатором проекта - ООО "Верхние Голубые озера", - говорится в сообщении.

По мнению директора департамента регионального развития КРСК Нурали Резванова, строительство плодохранилища актуально для Кабардино-Балкарии, где сейчас активно развивается садоводство, в частности, производство и хранение яблок.

"В связи с этим строительство нового плодохранилища, оснащенного новейшим оборудованием, будет способствовать получению республикой дополнительных доходов и созданию рабочих мест", - привели в сообщении слова Резванова.

Актуальным также является развитие туристического комплекса на Голубых озерах, популярных у туристов.

"Голубые озера - это уникальный памятник природы, который посещает множество туристов. Дальнейшее развитие проекта по созданию современного туристического комплекса значимо для региона, населения, там проживающего, и гостей республики. В ходе call-конференции состоялся конструктивный обмен мнениями. Стороны выразили желание в скорейшей дальнейшей реализации проектов", - заключил Резванов.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Корпорация поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн рублей и обеспечивает до 80% объема финансирования, а доля ее участия в управлении компанией может доходить до 49%.