Конкурс на освещение главной улицы Краснодара продлили

В Краснодаре продлили конкурс на лучшую концепцию освещения на улице Красной. Об этом стало известно 17 июня. Решение было принято на заседании художественного совета. Эксперты решили, что уже присланные работы не отвечают требованиям технического задания и не соответствуют пожеланиям жителей. К следующей встрече будут проработаны новые сроки.

- Большинство членов художественного совета сошлись во мнении, что конкурс необходимо продолжить. Некоторые представленные варианты невозможно воплотить с технической точки зрения, некоторые оказались не интересны жителям города. Считаем, что нужно предоставить возможность и другим специалистам в сфере архитектуры и градостроительства презентовать свои идеи, - отметила заместитель мэра Лилиана Егорова.

Если быть точнее, то эксперты посчитали, что в присланных работах никто не учел архитектурный облик улицы Красной на разных ее участках, прилегающие улицы остались без внимания, не учтены ветровые нагрузки, массивность и долговечность конструкций, а концепция не проработана должным образом.

Главные тезисы задания: необходимо акцентировать главный и второстепенный характер улиц, иллюминация должна подходить под любое время года и не быть тематической. При выборе лучшего варианта эксперты будут также опираться на мнение специалистов департамента городского хозяйства и ТЭК, а также стоимость эксплуатации каждой конкурсной работы.

Напомним, ранее были выбраны две лучшие работы.