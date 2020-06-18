АО «Мособлэнерго» в 2020 году планирует отремонтировать 19 энергообъектов в городском округе Истра. Работы пройдут в рамках программы капитального ремонта, реализуемой в компании. Истринское производственное отделение также планирует выполнить капремонт линий электропередачи общей протяженностью 6 км. Эти линии расположены в поселках Снегири и Нахабино, деревне Ленино, городе Дедовск на улицах Парковая, Революционная, Краснофлотская и городе Истра на улице Московская.



В рамках программы капитального ремонта проводится и расчистка трасс воздушных линий электропередачи от кустов и деревьев. В текущем году работники Истринского производственного отделения АО «Мособлэнерго» расчистят несколько участков общей площадью 9,5 га в Дедовске.



АО «Мособлэнерго» в текущем году реализует в городском округе Истра и инвестиционную программу. По ней планируется провести перенос кабельной линии 0,4/6 кВ и строительство трансформаторной подстанции, чтобы подключить к сети электроснабжения энергопринимающие устройства школы поселка Глебовский.



Также в рамках инвестиционной программы работники Истринского производственного отделения АО «Мособлэнерго» планируют провести реконструкцию существующих 2 линий электропередачи 0,4 кВ, идущих от трансформаторной подстанции №111. Объект расположен в Дедовске на улице Энергетиков, 1/1. Работы проведутся для подключения к сети электроснабжения энергопринимающих устройств АО «Истринская теплосеть».