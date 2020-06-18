На ПАО "Тулачермет" построят участок обжига известняка

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство участка на территории завода в Туле. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

ПАО «Тулачермет» - одно из ведущих предприятий российской металлургии и крупнейший в стране экспортер товарного чугуна. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более двух миллионов тонн металла в год. Потребители продукции завода - государства СНГ, а также металлургические и машиностроительные компании Западной Европы, Америки и Азии.

Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, запланировано строительство на площадке завода участка обжига известняка, необходимого для получения свежеобожженной металлургической извести и снабжения ею конвертерного цеха в составе литейно-прокатного комплекса ООО «Тулачермет-Сталь». Работы пройдут в рамках программы стратегического развития ПАО «Тулачермет» до 2030 года.

В составе комплекса построят крытый склад и корпус расходных бункеров известняка, печное отделение, включая три шахтных печи обжига с технологическими газоочистными установками, производственные корпуса и корпус бункеров извести, галереи подачи, узлы додрабливания, пункт отгрузки извести в железнодорожные вагоны, модульные компрессорные станции для обеспечения сжатым воздухом аспирационных установок и другие необходимые объекты.

Строительство разбито на три этапа. На первом соорудят шахтную печь с газоочисткой и производственным корпусом № 1, а также все объекты приема, транспортировки и хранения известняка, объекты подготовки, транспортировки и отгрузки извести с аспирационными системами (в объеме, необходимом для обеспечения работы первой шахтной печи). Также здесь проложат железнодорожные пути, объекты административно-бытового назначения и инженерного обеспечения.

На втором и третьем этапах будет расширено печное отделение, где установят вторую и третью шахтные печи с газоочистными установками и обслуживающими их объектами.

Производительность участка обжига известняка после реализации первого этапа составит 153 тыс. т извести в год, после второго – 306 тыс. т. По завершению третьего финального этапа производительность достигнет 459 тыс. т извести.

Застройщик, генеральный проектировщик и источник финансирования строительства - ПАО «Тулачермет».

Фото: Промышленно-металлургический холдинг