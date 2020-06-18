На заводе ВСМПО-АВИСМА реконструируют площадку электролиза

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию отделения электролиза корпорации ВСМПО – АВИСМА. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО) было основано 1 июля 1933 года, одновременно с запуском на подмосковной станции Сетунь первого в СССР завода по производству из алюминия и магния полуфабрикатов для развивающегося советского авиастроения. Сегодня ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший производитель титана, причем единственный в мире с полным технологическом циклом: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Продукция корпорации поставляется на рынки в 50 стран, в том числе для глобальных компаний в наиболее высокотехнологичных секторах – авиакосмическая индустрия, химия, энергетика и экология.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция отделения электролиза на промышленной площадке ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в городе Березники Пермского края. Реконструируемое отделение будет производить хлор, необходимый для получения тетрахлорида титана.

Проектная мощность отделения электролиза составляет 30 тыс. тонн продукции в год.

На площадке отделения электролиза будут размещены производственные и инженерно-технические здания и сооружения, в том числе технологические эстакады, помещения для хранения исходного химического сырья и приготовления растворов реагентов. Также здесь будут сооружены объекты водоподготовки и нейтрализации сточных вод, дизель-генераторная установка и другие. Кроме того, в ходе реализации проекта будут реконструированы корпуса электролизного и опытного цехов. Для транспортных связей здесь проложат внутриплощадочную автомобильную дорогу и пожарный проезд с площадкой для разворота.

Генеральный проектировщик – ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)».

Фото: URA.RU / TASS