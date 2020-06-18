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На заводе ВСМПО-АВИСМА реконструируют площадку электролиза

На заводе ВСМПО-АВИСМА реконструируют площадку электролиза

18 июня 2020, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Металлургия 

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Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию отделения электролиза корпорации ВСМПО – АВИСМА. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО) было основано 1 июля 1933 года, одновременно с запуском на подмосковной станции Сетунь первого в СССР завода по производству из алюминия и магния полуфабрикатов для развивающегося советского авиастроения. Сегодня ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший производитель титана, причем единственный в мире с полным технологическом циклом: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Продукция корпорации поставляется на рынки в 50 стран, в том числе для глобальных компаний в наиболее высокотехнологичных секторах – авиакосмическая индустрия, химия, энергетика и экология. 

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция отделения электролиза на промышленной площадке ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в городе Березники Пермского края. Реконструируемое отделение будет производить хлор, необходимый для получения тетрахлорида титана.

Проектная мощность отделения электролиза составляет 30 тыс. тонн продукции в год. 

На площадке отделения электролиза будут размещены производственные и инженерно-технические здания и сооружения, в том числе технологические эстакады, помещения для хранения исходного химического сырья и приготовления растворов реагентов. Также здесь будут сооружены объекты водоподготовки и нейтрализации сточных вод, дизель-генераторная установка и другие. Кроме того, в ходе реализации проекта будут реконструированы корпуса электролизного и опытного цехов. Для транспортных связей здесь проложат внутриплощадочную автомобильную дорогу и пожарный проезд с площадкой для разворота. 

Генеральный проектировщик – ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)». 

Фото: URA.RU / TASS

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