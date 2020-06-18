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Оптово-распределительный центр построят в Домодедово к 2026 году

Оптово-распределительный центр построят в Домодедово к 2026 году

18 июня 2020, 12:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Более 10 млрд руб. вложат в создание оптово-распределительного центра (ОРЦ) для сельскохозяйственной продукции в подмосковном Домодедово, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"В целях расширения оптово-распределительного центра правительством региона планируется предоставить компании "Трио-Инвест" в долгосрочную аренду без проведения торгов земельный участок. Общий объем инвестиций в проект составит 10,3 млрд руб.", - цитируют в ведомстве его главу Андрея Разина.

В пресс-службе пояснили, что в ОРЦ будет храниться, первично перерабатываться и упаковываться сельскохозяйственное сырье и продукция - молоко, мясо, рыба, овощи, ягоды, фрукты, мука, творог и сыры.

Ожидается, что ОРЦ сможет принимать 36 тыс. тонн продукции в год. Здесь создадут свыше 400 рабочих мест.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что строительство объекта планируют начать в 2021 году, ввести его в эксплуатацию - в 2025 году.

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Компания: interfax-russia.ru

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