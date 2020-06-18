ПАО «МРСК Центра» впервые представило результаты работы Компании в формате интегрированного годового отчета по итогам 2019 года. Отчет подготовлен в соответствии со стандартами в сфере устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (стандарты GRI), включая специализированное приложение для компаний электроэнергетического сектора, и по полноте раскрытия информации соответствует уровню «Core». Отчет прошел процедуру заверения в форме общественных слушаний.

Документ раскрывает финансово-экономические и производственные результаты деятельности МРСК Центра за отчетный период, а также развитие Компании как социально ответственного бизнеса. Содержание отчета определено темами в области устойчивого развития и корпоративной ответственности, наиболее существенными для Компании и ее заинтересованных сторон: проекты Программы цифровой трансформации, планы по консолидации территориальных сетевых организаций (ТСО), устойчивость Компании (планы по развитию дополнительных сервисов и увеличение доли нетарифной выручки) и стабильная бизнес-модель, работа с подрядчиками, соблюдение прав человека, программы социальной поддержки работников, энергосбережение и ресурсосбережение, ESG-факторы, мотивационные программы для работников, прозрачность дивидендной политики. Список существенных тем сформирован с учетом запросов ключевых стейкхолдеров Компании.

Одна из ключевых тем, раскрытых в отчете, – старт первого этапа Концепции цифровой трансформации. В отчетном году Компания выполнила около 30 % всех мероприятий первого этапа, рассчитанного на пять лет, что в два раза больше, чем было запланировано изначально. В соответствующем тематическом разделе отчета представлена информация по всем ключевым проектам Программы цифровой трансформации, этапам их реализации, а также описаны эффекты от их внедрения.

Для объективного отражения результатов по достижению целей устойчивого развития Компания планирует ежегодно раскрывать широкий спектр нефинансовых показателей деятельности и регулярно проводить консультации с основными стейкхолдерами для учета их интересов. МРСК Центра ожидает, что раскрытие информации в форме интегрированного годового отчета станет важным инструментом повышения информационной открытости и прозрачности деятельности Компании.

Ознакомиться с интегрированным годовым отчетом за 2019 год можно по ссылке: https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/MRSK_C_AR_2019_RU.pdf.