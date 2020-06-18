Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский выступил на конференции «COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех». Основными темами дискуссии стали цифровизация, сдвиг энергобаланса, развитие низкоуглеродной энергетики и международное сотрудничество. В мероприятии участвовали Министр энергетики России Александр Новак, генеральный секретарь и главный исполнительный директор Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон.

Оценивая изменения в отрасли, Павел Ливинский сказал, что ситуация с COVID-19 наложилась на уже существующие глобальные тенденции и усилила динамику внедрения инновационных решений.

«Вся ситуация, связанная с COVID-19, лишний раз подтвердила безальтернативность курса на ускоренное внедрение новых технологий в самых разных секторах экономики от ритейла до электроэнергетики. Во многом благодаря тому, что за последние годы цифровая трансформация стала безусловным приоритетом группы «Россети», российский сетевой комплекс в период пандемии показал высокую устойчивость к вызовам», – сказал Павел Ливинский.

Компания рассматривает цифровизацию как преобразование самой логики технологических и бизнес-процессов, которое обусловлено не только появлением новых технологий, но и изменением потребительского поведения. Ее целью является придание энергосистеме гибкости и адаптивности к вызовам с сохранением надежности и доступности услуг. В процессе нужно учесть интеграцию технологических решений будущего. Кроме того, система должна воспринимать сигналы, быть управляемой и прозрачной как для производителя, включая микрогенерацию и ВИЭ, так и для потребителя.

На онлайн-конференции МИРЭС были представлены результаты исследования, проведенного с привлечением экспертов более чем из 100 стран. Свыше 2/3 участников опроса заявили, что несмотря на кризис цифровизация остается важнейшей задачей энергокомпаний. Основное внимание уделяется бизнес-аналитике, удаленным коммуникациям и новым услугам.

Конференции «COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех» – первая онлайн-встреча под брендом юбилейного 25-го Мирового энергетического конгресса, который пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге. В дискуссии также участвовали представители E.ON и RBC Capital Markets. Мероприятие прошло при поддержке «Россетей» и ассоциации «Глобальная энергия»

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