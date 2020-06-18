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Перовскитовые фотоэлементы стали коммерчески выгодными

Перовскитовые фотоэлементы стали коммерчески выгодными

18 июня 2020, 08:59
Рубрика: Наука
Метки: СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Команда ученых из Австралии вырвалась вперед в гонке разработчиков максимально дешевых, гибких и производительных солнечных элементов. Созданный ею экспериментальный фотоэлемент на основе перовскита с очень простой, но эффективной защитой от разрушения, успешно прошел серию испытаний в условиях высокой температуры и влажности. Это открывает перовскитам дорогу на массовый рынок.

Взяв за основу кристалл перовскита, ученые из Университета Сиднея и Университета Нового Южного Уэльса обнаружили, что простое покрытие из стекла и синтетической резины эффективно защищает фотоэлемент от разрушения, пишет Guardian.

«Перовскиты — действительно очень перспективный материал для солнечной энергетики, — пояснила профессор Анита Хо-Бейли. — Он недорогой, в 500 раз более тонкий, чем кремний, и поэтому гибкий и чрезвычайно легкий. Также у него невероятные энергетические свойства и высокий коэффициент преобразования солнечной энергии».

Ученые разных стран исследуют возможности перовскита на протяжении последних десяти лет, и уже повысили его эффективность примерно до 25% — кремниевым элементам понадобилось на это 40 лет.

Однако при нагревании перовскитовые кристаллы разрушаются намного быстрее кремниевых. Первые фотоэлементы из перовскитов служили всего несколько дней. Понятно, что в таком виде для массового производства они не годятся.

Австралийские ученые придумали, как защитить фотоэлемент. Они разработали покрытие из дешевого стекла и синтетического каучука, а затем испытали его в серии из трех тестов, подвергая элемент воздействию температуры от -40 С до +85 С, а также высокой влажности.

По словам исследователей, это первый в мире случай, когда перовскитовый фотоэлемент прошел все три теста без дорогостоящих защитных покрытий.

«Перовскиты открывают дорогу на рынок невиданным доселе образом. Они легкие, гибкие, их можно сгибать и сворачивать в трубочку, — сказала Хо-Бейли. — Теперь для нас нет преград».

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