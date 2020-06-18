Может ли сенат США остановить газопровод Германии из России
18 июня 2020, 11:45
Рубрика: Персоны
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика
Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (бренд – «Россети Северо-Запад») единогласно избрал председателем Константина Михайлика, заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети».
Соответствующее решение Совет директоров принял на заседании 17 июня 2020 года. Новый состав Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» избран по результатам годового Общего собрания акционеров 29 мая 2020 года.
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