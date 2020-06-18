Реконструкция аэропорта Верхневилюйска в Республике Саха (Якутия) в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры завершится в 2020 году. Об этом сообщили в администрации главы Республики Саха (Якутия) в четверг.

"В соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, осуществляемой федеральным казенным предприятием "Аэропорты Севера", в текущем году должна быть завершена реконструкция аэропорта в селе Верхневилюйск", - отметили в администрации, уточнив, что сейчас на объекте проводятся работы по устройству полов, внутренней и наружной отделке здания, устройству ограждения аэропорта, расходного склада ГСМ и монтажу опорных трубопроводов ГСМ.

Уже в 2021 году должна быть завершена реконструкция якутских аэропортовых комплексов Олекминска и Жиганска, а в 2022-м - города Нерюнгри. Также идет подготовка к реконструкции аэропортов Маган, Усть-Нера и Полярный. Разработку проектной документации по аэропортам ведет институт "Ленааэропроект". По информации ФКП "Аэропорты Севера", по Магану вся документация готова и будет в ближайшее время представлена в Главгосэкспертизу, по Усть-Нере - проходит проверку у госзаказчика, а по Полярному - направлена на доработку в проектный институт.