Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» проводят капитальный ремонт подстанции 110 кВ Безымянка-2 в г. Самара.

Энергообъект, расположенный в промышленной зоне города, – главный питающий центр ряда предприятий, в том числе – самарского мясокомбината, жиркомбината, самарской кабельной компании, завода тарных изделий и т.д. Еще один крупный энергопотребитель – ОАО «РЖД».

Масштабные работы на объекте ведутся в рамках годовой программы технического обслуживания и ремонтов. До конца июля энергетикам предстоит провести текущий и капитальный ремонты обоих силовых трансформаторов суммарной мощностью 80 МВА, 37 выключателей, 76 трансформаторов тока, 4 трансформаторов перенапряжения, 4 разъединителей, 37 ячеек комплектного распределительного устройства и др.

Дополнительно будет выполнен капитальный ремонт здания закрытого распределительного устройства и главный щит управления. На эти цели направлено около 2,4 млн рублей.

Массовые работы по ремонтной программе 2020 года энергетики «Самарских сетей» выполняют в полном соответствии с графиком. Все мероприятия для прохождения летнего пика нагрузок и предстоящего осенне-зимнего периода 2020-2021 годов будут выполнены вовремя. Это позволит повысить качество и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.