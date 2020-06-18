Энерготранзиты оборудуют 578 птицезащитными устройствами. Общая протяженность ЛЭП 220 кВ, включенных в проект, превышает 550 км. Работы будут проведены на линиях, обеспечивающих электроснабжение региона с населением порядка 1,2 млн человек, крупнейшие промышленные и сельхозпредприятия, среди которых ПАО «Славнефть-ЯНОС», ООО «Тепличный комплекс». Линии проходят в зоне обитания и путей миграции 240 видов птиц, среди которых 20 занесены в Красную книгу.

Порядка 26% технологических нарушений в магистральных электрических сетях Центральной России связано с жизнедеятельностью птиц. В целях минимизации рисков отключений потребителей и обеспечения безопасности птиц от поражения электрическим током, компания оборудует опоры воздушных линий электропередачи птицезащитными устройствами антиприсадочного типа. Этот способ защиты препятствует посадке птиц на объекты и вынуждает искать их более безопасные места для отдыха и гнездования.

На сегодняшний день на опорах четырех ЛЭП 220 кВ Ярославской области установлено 317 птицезащитных устройств. К концу сентября аналогичные работы будут выполнены еще на трех воздушных линиях электропередачи.

Установка оборудования позволит на 60% снизить риски коротких замыканий на ЛЭП, вызванных жизнедеятельностью птиц, и перебоев в электроснабжении населения Ярославской области и предприятий региона, а также защитит от гибели птиц, среди которых встречаются редкие, краснокнижные виды, такие как черный и белый аисты.

Всего за 2016-2019 гг. на магистральных ЛЭП Ярославской области было установлено более 1,1 тыс. защитных устройств.