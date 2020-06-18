 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" установит птицезащитные устройства на семи магистральных линиях электропередачи Ярославской области

Россети ФСК ЕЭС установит птицезащитные устройства на семи магистральных линиях электропередачи Ярославской области

18 июня 2020, 09:59
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
117

Энерготранзиты оборудуют 578 птицезащитными устройствами. Общая протяженность ЛЭП 220 кВ, включенных в проект, превышает 550 км. Работы будут проведены на линиях, обеспечивающих электроснабжение региона с населением порядка 1,2 млн человек, крупнейшие промышленные и сельхозпредприятия, среди которых ПАО «Славнефть-ЯНОС», ООО «Тепличный комплекс». Линии проходят в зоне обитания и путей миграции 240 видов птиц, среди которых 20 занесены в Красную книгу.

Порядка 26% технологических нарушений в магистральных электрических сетях Центральной России связано с жизнедеятельностью птиц. В целях минимизации рисков отключений потребителей и обеспечения безопасности птиц от поражения электрическим током, компания оборудует опоры воздушных линий электропередачи птицезащитными устройствами антиприсадочного типа. Этот способ защиты препятствует посадке птиц на объекты и вынуждает искать их более безопасные места для отдыха и гнездования. 

На сегодняшний день на опорах четырех ЛЭП 220 кВ Ярославской области установлено 317 птицезащитных устройств. К концу сентября аналогичные работы будут выполнены еще на трех воздушных линиях электропередачи.
Установка оборудования позволит на 60% снизить риски коротких замыканий на ЛЭП, вызванных жизнедеятельностью птиц, и перебоев в электроснабжении населения Ярославской области и предприятий региона, а также защитит от гибели птиц, среди которых встречаются редкие, краснокнижные виды, такие как черный и белый аисты.

Всего за 2016-2019 гг. на магистральных ЛЭП Ярославской области было установлено более 1,1 тыс. защитных устройств.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Энергетики
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable / Главное за неделю
+