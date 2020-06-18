ГКУ Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" объявило тендер на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Мартыновский канализационный коллектор", говорится в материалах сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 496,246 млн рублей и включает налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы. Источником финансирования работ являются средства из бюджета Севастополя (в том числе субсидии городу из федеральной казны в рамках реализации ФЦП социально-экономического развития Крымского полуострова). Заявки на участие в запросе предложений принимаются до 26 июня, провести их оценку планируется 29 июня.

Подрядчику предстоит провести демонтажные работы в тоннеле, сделать опоры трубопровода, заняться ремонтом тоннеля, устройством и ремонтом канализационного канала, наружных сетей водоснабжения, сделать вентиляцию, освещение, провести благоустройство, пусконаладочные работы и гидравлические испытания. Контракт должен быть выполнен не позднее 30 июня 2022 года. Проектную документацию для работ на Мартыновском коллекторе подготовила компания "Инжсервис".

Это - уже второй подобный тендер. Первый - электронный аукцион с аналогичными условиями, объявленный в мае текущего года, признан в начале июня несостоявшимся, поскольку на участие в нем не подана ни одна заявка. Мартыновский коллектор начали строить в 1997 году. Первую часть - самотечную - сдали в 2007 году, позднее приступили ко второй - напорной. Строительство сопровождалось финансовыми трудностями.