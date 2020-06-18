Рады представить Вашему вниманию тринадцатый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №13:

Философские аспекты влияния искусственного интеллекта на социум

Квашина Д.А., Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология, 2017 год.

Аннотация: тема искусственного интеллекта одна из самых важных в контексте будущего человечества. Его потенциал представляет большую угрозу существованию человека как вида. Актуальность данной статьи заключается в том, что безопасность бытия человечества рассматривается с точки зрения системы искусственного интеллекта, неотъемлемой частью которой являются сферы наноиндустрии, робототехники и стратегии информатизации общества.

Статья доступна по ссылке.

Статьи по теме «Современные проблемы и тенденции развития рынка невозобновляемых ресурсов»

Батыршаева З. Экономические аспекты производства энергии из возобновляемых и невозобновляемых источников // Вестник института экономики РАН. 2013. №. 3. Статья доступна по ссылке. Мешков С. А. Современные проблемы экономической безопасности рынка земли и пути их решения // Актуальные вопросы экономических наук. 2014. №. 37. Статья доступна по ссылке. Русецкая Г.Д. Системный анализ в оценке механизма использования невозобновляемых и альтернативных источников энергии // Известия Байкальского государственного университета. 2016. Т. 26. № 4. С. 659-669. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Расчет статической прочности, запасов прочности и несущей способности дисков компрессора высокого давления газотурбинного двигателя»

Гогаев Г. П. и др. Совершенствование методов контроля выработки ресурса основных деталей ГТД // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 2019. Т. 23. №. 2. С. 10-16. Статья доступна по ссылке. Капралов В. М., Осипов А. В., Тхуан Н. Н. Эксперименты по оценке усталостной прочности конструкционных материалов и деталей машин // Вестник Брянского государственного технического университета. 2018. №. 8 (69). Статья доступна по ссылке. Самсонова О. В. и др. Планирование эксперимента для верификации расчётных методов определения ресурса деталей газотурбинных двигателей // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2019. Т. 18. №. 3. С. 143-154. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Научный подход в процессе исследования и конструирования приборов»

Алешин В. И. Современные представления об инженерно-технической деятельности: социокультурный анализ // Вестник Московского университета МВД России. 2011. №6. С. 286-288. Статья доступна по ссылке. Герасимова И. А. Инженерное знание в техногенной цивилизации // Эпистемология и философия науки. 2018. Т. 55. № 2. С. 6-17. Статья доступна по ссылке. Горохов В. Г. Понятие «технология» в философии техники и особенность социально-гуманитарных технологий // Epistemology & Philosophy of Science. 2011. Т. 28. № 2. С. 110-123. Статья доступна по ссылке. Масланов Е. В. Конструирование или исследование? // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 42. С. 193-196. Статья доступна по ссылке. Розов М. А. Инженерное конструирование в научном познании // Философский журнал. 2008. № 1. С. 54-68. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Разработка предложений по усилению материальной заинтересованности для реализации инновационной политики Санкт-Петербурга»

Алклычев А.М. Инновационная политика регионов Российской Федерации в целях привлечения инвестиций и возможности ее реализации // Региональная экономика: теория и практика. 2014. № 3. С. 2-9. Статья доступна по ссылке. Боркова Е.А., Ватлина Л.В. Анализ инвестиционной привлекательности Санкт Петербурга и Ленинградской области // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2016. № 4 (70). С. 301-307. Статья доступна по ссылке. Горин Е.А., Осеевский М.Э. Инновационное развитие: глобальный, национальный и региональный аспекты // Инновации. 2011. № 2. С. 50-56. Статья доступна по ссылке. Демин А.В. Об организации финансирования инновационных проектов в рамках региональной инновационной системы Санкт-Петербурга // Экономика и экологический менеджмент. 2012. № 2. С. 117-123. Статья доступна по ссылке. Жигирь А. А. Реализация кластерных проектов Санкт-Петербурга, как необходимая составляющая эффективности региональной экономики // Вестник Академии знаний. 2020. № 1 (36). С. 83-87. Статья доступна по ссылке.

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