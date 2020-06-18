Благодаря мероприятию по повышению устойчивости объектов в сейсмических районах России на территории Чеченской Республики появится 13 новых школ и современная стоматологическая поликлиника, отвечающие требованиям безопасности в условиях сейсмичности территории. Кроме того, будут реконструированы три школы и два детских сада. На все эти цели в 2020 году региону выделено почти 1,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

К июню 2022 года республике возведут 14 объектов социального значения – это стоматологическая поликлиника в Грозном и 13 общеобразовательных учреждений. Новые здания построят на площадках, где ранее располагались аналогичные объекты. В силу дефицита их сейсмостойкости республиканскими властями принято решение их демонтировать и построить новые, отвечающие требованиям безопасности в условия сейсмичности территории. Еще два объекта в регионе будут реконструированы с целью усиления сейсмоустойчивости. Речь идет о двух детских садах, один из которых находится в Грозненском районе, а другой – в Ачхой-Мартановском.

«К концу следующего года также завершится реконструкция трех школ в Чеченской Республике. Вкупе с тринадцатью новыми школами, которые будут возведены по программе, это позволит обеспечить комфортными и безопасными условиями для учебы свыше семи тысяч школьников» - рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Ахмед Газалапов.

Для строительства и реконструкции 19 социальных объектов региону в 2020 году выделен 1,4 млрд рублей, из которых более 1,3 млрд рублей – деньги федерального бюджета и 70 млн рублей – регионального.

При этом необходимом отметить, что на территории Чеченской Республики возводятся с применением технологий сейсмостойкого строительства. Благодаря этому они смогут выдержать землетрясения силой до девяти баллов.