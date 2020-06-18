Работники ГУП РК «Крымэнерго» оказали техническую помощь коллегам-ресурсникам, восстановив кабельную линию электропередачи ГУП РК «Вода Крыма». Оперативные действия энергетиков помогли предотвратить отключение водоснабжения в 15 селах Ленинского района.

13 июня 2020 г. в районе с. Новониколаевка Ленинского района Республики Крым произошло аварийное отключение линии электропередачи 6 кВ внутренней технологической сети насосной станции ГУП РК «Вода Крыма». Из-за отключения ЛЭП возникла угроза прекращения водоснабжения 15 сел восточной части Ленинского района.

Для скорейшего восстановления работоспособности линии электропередачи руководство ГУП РК «Вода Крыма» обратилось за технической помощью в ГУП РК «Крымэнерго».

На поиск повреждения незамедлительно были направлены бригады Керченского и Ленинского районов электрических сетей (РЭС) со специальной техникой. Энергетики на 40-градусной жаре оперативно провели осмотр воздушных участков отключенной линии электропередачи, а затем с помощью передвижной электротехнической лаборатории проверили работоспособность кабельных участков ЛЭП.

После определения места аварии специалисты ГУП РК «Крымэнерго» незамедлительно приступили к восстановлению поврежденного кабельного участка линии электропередачи. Для устранения технологических нарушений пришлось вскрывать грунт в трех местах.

Работы выполнялись до полного устранения последствий аварии. Электроснабжение насосной станции восстановили около 22:00 14.06.2020 г.