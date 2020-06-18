 
Модернизация

Энергетики помогли предотвратить угрозу прекращения водоснабжения сел Ленинского района

Энергетики помогли предотвратить угрозу прекращения водоснабжения сел Ленинского района

18 июня 2020, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Крымэнерго

Крымэнерго

Работники ГУП РК «Крымэнерго» оказали техническую помощь коллегам-ресурсникам, восстановив кабельную линию электропередачи ГУП РК «Вода Крыма». Оперативные действия энергетиков помогли предотвратить отключение водоснабжения в 15 селах Ленинского района.

13 июня 2020 г. в районе с. Новониколаевка Ленинского района  Республики Крым произошло аварийное отключение линии электропередачи 6 кВ внутренней технологической сети насосной станции ГУП РК «Вода Крыма». Из-за отключения ЛЭП возникла угроза прекращения водоснабжения 15 сел восточной части Ленинского района.

Для скорейшего восстановления работоспособности линии электропередачи руководство ГУП РК «Вода Крыма» обратилось за технической помощью в ГУП РК «Крымэнерго».   

На поиск повреждения незамедлительно были направлены бригады Керченского и Ленинского районов электрических сетей (РЭС) со специальной техникой. Энергетики на 40-градусной жаре оперативно провели осмотр воздушных участков отключенной линии электропередачи,  а затем с помощью передвижной электротехнической лаборатории проверили работоспособность кабельных участков ЛЭП.

После определения места аварии специалисты ГУП РК «Крымэнерго» незамедлительно приступили к восстановлению поврежденного кабельного участка линии электропередачи. Для устранения технологических нарушений пришлось вскрывать грунт в трех местах.

Работы выполнялись до полного устранения последствий аварии. Электроснабжение насосной станции восстановили около 22:00 14.06.2020 г.

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