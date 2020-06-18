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Городецкая ССК построит для Минобороны еще три плавучих причала

ПАО «Судостроительно-судоремонтная корпорация» (ССК, Городец, Нижегородская область) заключила контракты с министерством обороны РФ на поставку трех плавучих причалов для ВМФ. Об этом сообщается на сайте общества.

В рамках заключенных контрактов предполагается строительство двух полутяжелых железобетонных причалов проекта 824М и одного тяжелого железобетонного причала проекта 16181.

«Один причал будет построен для Каспийской флотилии, а два других для Северного флота. Сдача заказов запланирована на 2021 - 2022 годы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ССК в начале 2020 года заключила контракты с Минобороны на строительство двух плавучих причалов для ВМФ. ССК изготовит и поставит для ВМФ полутяжелый железобетонный причал проекта 824М и полутяжелый металлический причал проекта ПМ61М1. Сдача заказов запланирована на осень 2020 года.

«Судостроительно-судоремонтная корпорация» является базовым предприятием ВМФ РФ по строительству плавучих причалов для крупных морских кораблей и подводных лодок.

Фото: сайт ССК

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