Обеспечение стабильной и надежной работы объектов энергетики
18 июня 2020, 17:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
20 – 23 октября 2020 года в Казанском государственном энергетическом университете состоится XV Всероссийская открытая молодежная научно-практическая конференция «Диспетчеризация и управление в электроэнергетике».
К участию в конференции приглашаются все заинтересованные лица – ученые, аспиранты, соискатели, студенты, сотрудники вузов, сотрудники научных или инновационно-технологических учреждений, предприятий ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и т.д., в возрасте не старше 35 лет. Допускается отступление от данных условий для соавторов, если хотя бы один из них соответствует этим условиям.
Мероприятие реализуется в соответствии с планом совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором Плана совместной работы выступает Фонд «Надежная смена».
Цель Конференции: развитие научного и творческого потенциала молодых исследователей в области электроэнергетики.
Научные направления конференции:
Для участия в работе конференции необходимо до 08 сентября 2020 г. зарегистрироваться на https://fondsmena.ru/reg/dispatching_and_management-2020. На конференцию принимаются результаты оригинальных исследований авторов. Возможно очное и заочное участие в конференции. Материалы будут опубликованы в сборнике материалов докладов, включенного в базу данных РИНЦ (e-library.ru) с открытым полнотекстовым доступом ко всем размещенным публикациям.
За участие в конференции плата не взимается.
Важные даты:
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Прием заявок на публикацию в сборнике
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до 08.09.2020
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Рецензирование материалов
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до 05.10.2020
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Информирование участников о включении докладов в программу конференции
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до 10.10.2020
Более подробная информация об участии в мероприятии и требованиях к материалам доступна в информационном сообщении по ссылке.
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