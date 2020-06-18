20 – 23 октября 2020 года в Казанском государственном энергетическом университете состоится XV Всероссийская открытая молодежная научно-практическая конференция «Диспетчеризация и управление в электроэнергетике».

К участию в конференции приглашаются все заинтересованные лица – ученые, аспиранты, соискатели, студенты, сотрудники вузов, сотрудники научных или инновационно-технологических учреждений, предприятий ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и т.д., в возрасте не старше 35 лет. Допускается отступление от данных условий для соавторов, если хотя бы один из них соответствует этим условиям.

Мероприятие реализуется в соответствии с планом совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором Плана совместной работы выступает Фонд «Надежная смена».

Цель Конференции: развитие научного и творческого потенциала молодых исследователей в области электроэнергетики.

Научные направления конференции:

Электрооборудование РЗА, линии электропередач и подстанции Управление и экономика энергосистем Информационные системы и новые технологии

Для участия в работе конференции необходимо до 08 сентября 2020 г. зарегистрироваться на https://fondsmena.ru/reg/dispatching_and_management-2020. На конференцию принимаются результаты оригинальных исследований авторов. Возможно очное и заочное участие в конференции. Материалы будут опубликованы в сборнике материалов докладов, включенного в базу данных РИНЦ (e-library.ru) с открытым полнотекстовым доступом ко всем размещенным публикациям.

За участие в конференции плата не взимается.

Важные даты:

Прием заявок на публикацию в сборнике до 08.09.2020 Рецензирование материалов до 05.10.2020 Информирование участников о включении докладов в программу конференции до 10.10.2020

Более подробная информация об участии в мероприятии и требованиях к материалам доступна в информационном сообщении по ссылке.